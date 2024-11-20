شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يضبط عددًا من مخالفي نظام البيئة بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تجريف التربة.

كذلك ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تجريف التربة.كذلك ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.