5 أنشطة للتخييم والكرافانات في المتنزهات الوطنية

حدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 5 أنشطة استثمارية أبرزها التخييم والكرافانات لإقامتها في المتنزهات الوطنية، ودعا الراغبين في الاستثمار إلى التقديم الإلكتروني مع تعبئة البيانات الرسمية للمتقدمين.

واشترط المركز - عند طلب الترخيص - التعهد على المقدم بحيث لا يمكن الحجز لأكثر من مخيم، فيما تحظر ممارسة النشاط على المستفيد إلا بعد الحصول على الترخيص، فيما يتم تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة، كما يلزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له، ولا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم، كما يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة، كما يحق للمركز إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام نظام البيئية أو اللائحة التنفيذية.

مشاريع التشجير

أشار المركز إلى أن الأنشطة التي يمكن تنفيذها في 3 متنزهات في المدينة المنورة: متنزه البيضاء والمدينة الوطنين وأبا الجود تأتي تحقيقا للاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية، وتعزيزا للسياحة البيئية، وتضمنت عددًا من الأنشطة الاستثمارية مثل: فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية المؤقتة، والطيران الشراعي، ويأتي طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية، وذلك لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

طاقة استيعابية

كان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حدد في أكتوبر الماضي، 58 موقعا للتخييم و38 موقعا للكرفانات في 9 مناطق، حيث تصدرت الرياض والقصيم بعدد 12 موقعا للتخييم، فيما جاءت الجوف الأقل بموقع واحد، وإضافة المركز من خلال دليل التخييم والكرفانات الذي أصدره عن مواقع التخييم في مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والمنطقة الشرقية والباحة وعسير، وحدد كذلك الطاقة الاستيعابية لكل موقع من ناحية التخييم أو الكرفانات، فيما حدد المركز الحد الأعلى لمساحة المخيم 2000 متر مربع.

وتصدرت الرياض والقصيم بعدد مواقع التخييم بـ12 موقعا، تلتهما حائل بـ9 مواقع، وبعدها الشرقية بـ8 مواقع، والباحة 6 مواقع، ومكة 5 مواقع، والمدينة 3 مواقع، وعسير موقعين، فيما يوجد موقع واحد فقط في الجوف، فيما تم تحديد 9 مواقع للكرفانات في القصيم و7 مواقع بالرياض، فيما المنطقة الشرقية حددت 6 مواقع، والباحة 5 مواقع، فيما مكة حددت 4 مواقع، ومن ثم عسير 3 مواقع، والمدينة المنورة موقعين، فيما حائل والجوف موقع واحد.

أنشطة وفعاليات

01 التخييم

02 الكرفانات

03 المطاعم والمقاهي

04 الأندية الرياضية المؤقتة

05 الطيران الشراعي