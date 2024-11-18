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شكرا لقرائتكم خبر عن بكين.. المملكة تستعرض إنجازاتها وبرامجها الطموحة في قطاع التعليم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عرض وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي إنجازات المملكة العربية السعودية في قطاع التعليم، مُبرزًا مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، خاصة ما يتعلق بتدريس اللغات المتعددة.
جاء ذلك حلال كلمته في الجلسة الرئيسة لمؤتمر اللغة الصينية العالمي 2024، الذي أُقيم في العاصمة الصينية بكين تحت شعار "الترابط والتكامل والابتكار".
وأكد أن هذه الخطوات تُسهم في تمكين الطلاب السعوديين من اكتساب لغات جديدة، ما يعزز قدراتهم على المنافسة في الساحة العالمية، ويُرسخ رؤية المملكة كشريك عالمي في مجالات التعليم والثقافة.
جاء ذلك حلال كلمته في الجلسة الرئيسة لمؤتمر اللغة الصينية العالمي 2024، الذي أُقيم في العاصمة الصينية بكين تحت شعار "الترابط والتكامل والابتكار".
الشراكة بين المملكة والصينوأشار إلى نجاح الشراكة بين المملكة والصين، التي شملت الابتعاث للمعلمين السعوديين واستقطاب الكفاءات الصينية لتدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، بما يعكس جهود الوزارة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي.
وأكد أن هذه الخطوات تُسهم في تمكين الطلاب السعوديين من اكتساب لغات جديدة، ما يعزز قدراتهم على المنافسة في الساحة العالمية، ويُرسخ رؤية المملكة كشريك عالمي في مجالات التعليم والثقافة.