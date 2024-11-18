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بكين.. المملكة تستعرض إنجازاتها وبرامجها الطموحة في قطاع التعليم

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عبدالعزيز العمري - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عرض وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي إنجازات المملكة العربية في قطاع التعليم، مُبرزًا مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، خاصة ما يتعلق بتدريس اللغات المتعددة.
جاء ذلك حلال كلمته في الجلسة الرئيسة لمؤتمر اللغة الصينية العالمي 2024، الذي أُقيم في العاصمة الصينية بكين تحت شعار "الترابط والتكامل والابتكار".

الشراكة بين المملكة والصين

وأشار إلى نجاح الشراكة بين المملكة والصين، التي شملت الابتعاث للمعلمين السعوديين واستقطاب الكفاءات الصينية لتدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، بما يعكس جهود الوزارة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي.
وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي خلال كلمته في المؤتمر - اليوم

وأكد أن هذه الخطوات تُسهم في تمكين الطلاب السعوديين من اكتساب لغات جديدة، ما يعزز قدراتهم على المنافسة في الساحة العالمية، ويُرسخ رؤية المملكة كشريك عالمي في مجالات التعليم والثقافة.

خبراء من 160 دولة

المؤتمر عُقد بتنظيم وزارة التربية والتعليم في جمهورية الصين الشعبية، واستمر على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين والخبراء من 160 دولة.
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