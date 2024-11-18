شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. "الشؤون الإسلامية" تحصد "الآيزو" في أمن المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات وزارة الشؤون الإسلامية

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها المميز، بحصولها على شهادة الجودة الآيزو العالمية "ISO 27001 :2022 "في تطبيق المعايير العالمية لأمن المعلومات لعام 2024م.وتسلّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم, شهادة الآيزو (27001) الممنوحة للوزارة لتطبيقها معايير دقيقة وشاملة في حماية البيانات وضمان أمن المعلومات من وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم, بحضور المدير العام للإدارة العامة للأمن السيبراني وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.وأثنى على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للأمن السيبراني ووكالة التخطيط والتحول الرقمي، وجميع قطاعات الوزارة في الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني في مجال أمن المعلومات، والتزام المنصات الرقمية التابعة للوزارة في تطبيق المعايير الدولية لأمن المعلومات.كما قدمت الدكتورة ليلى القاسم شكرها لمعاليه على دعمه المتواصل لجميع قطاعات الوزارة، لتحقيق الرؤى التي تطلع لها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تميز الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها.وأشارت إلى أن شهادة الآيزو "27001 ISO 27001 :2022" من أبرز الشهادات الدولية التي تمنح وفق أعلى المعايير العالمية في جودة أمن المعلومات وحمايتها، تتعلق بإنشاء وتنفيذ وتحسين معالجة التحديات الأمنية في التكنولوجيا الحديثة، مثل: حماية البيانات، التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية الأعمال.