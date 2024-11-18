شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل



وضم وفد المملكة خلال الافتتاح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية ( الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين ) عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام.

مشاركة السعودية في قمة العشرين وسيشارك وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة التي تتضمن تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف.

كما تتضمن جهود دول المجموعة المشتركة لمكافحة الجوع والفقر، وتحقيق التنمية المستدامة. الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين.وضم وفد المملكة خلال الافتتاح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية ( الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين ) عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام.وسيشارك وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة التي تتضمن تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف.كما تتضمن جهود دول المجموعة المشتركة لمكافحة الجوع والفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.