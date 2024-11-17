السعودية | مطارات الرياض تحصد الجائزة الذهبية (أفضل تجربة عميل) في فئة قطاع النقل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، على الجائزة الذهبية (المركز الأول) أفضل تجربة عميل في فئة قطاع النقل، كما حصلت أيضًا على الجائزة الفضية (المركز الثاني) ضمن فئة أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل، وذلك خلال حفل تسليم جوائز النسخة الثانية من جائزة تجربة العميل المصاحب لمنتدى تجربة العميل.

وتسلّم الجائزة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، معربًا عن سعادته بهذا الفوز، معـدًا الجائزة بمثابة تكريم لريادية الشركة، وجهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة، والتزامها المطلق بهذا الهدف، باعتباره أحد أبرز قيمها الإستراتيجية التي تسعى الشركة من أجل تحقيقه عبر جميع ما تقدمه من حلول تشغيلية وبرامج تدريبية ومبادرات مشتركة.

يذكر أن جائزة تجربة العميل في نسختها الثانية تحتوي على 27 فئة موزعة على أربع مجموعات هي: تجربة العميل الكلاسيكية، ودائرة تجربة العميل، وتجربة العميل في القطاعات المتخصصة، ومحترفو تجربة العميل.

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