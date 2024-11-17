السعودية | “ريف السعودية” يُنظّم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لتنمية مهارات المرشدين الزراعين السعوديين في المغرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، برنامجًا تدريبيًا دوليًا، لعددٍ من خبراء الإرشاد الزراعي السعوديين في المملكة المغربية؛ وذلك لتنمية مهاراتهم، وتعريفهم بأحدث التقنيات العالمية في مجال الإرشاد الزراعي.

وقام الوفد بزيارة المركز الدولي للبحوث الزراعية في الخليج 365 الجافة (إيكاردا)، الذي يعمل على تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية؛ لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديات المناخية، وقدّم المسؤولون بالمركز شرحًا عن عمل أقسامه الأربعة، التي تضم، قسم أمراض المحاصيل ومكافحتها، وقسم فحص واختبار البذور، بالإضافة إلى قسم الحشرات ودراسة الآفات الزراعية، إلى جانب بنك البذور، الذي يحتفظ بأنواعٍ مختلفة من البذور؛ بهدف دعم الأبحاث والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما قاموا بزيارة المكتب الوطني للإرشاد الزراعي (ONCA)، أحد المؤسسات العامة المسؤولة عن تقديم خدمات الإرشاد للمزارعين في المغرب، من خلال تعزيز الاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة، ودعم مجالات إدارة المزارع، والممارسات الزراعية المستدامة، لتحقيق التنمية الريفية، واستعرض عمل شبكة البحث والتطوير الزراعي لأفريقيا (ARDNA)، التي تركز على تبادل المعرفة والتواصل بين أصحاب المصلحة في نظام الابتكار الزراعي؛ لتعزيز دعم صغار المزارعين.

وزار الوفد زيارة المدرسة الوطنية للزراعة في المغرب “ENA”، والتي تُعد واحدة من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال العلوم الزراعية؛ لتأهيل مهندسين زراعيين يمكنهم الإسهام في تطوير القطاع الزراعي في المغرب؛ حيث اشتمل برنامج الوفد أيضًا، على زيارة ‏”Agro-pôle Olivier”، وهو مركز أبحاث زراعية، ومجموعة تنافسية لقطاع زيت الزيتون المغربي، إضافةً إلى زيارة مجمعات خاصة بريادة الأعمال الزراعية.

يُذكر أن برنامج “ريف السعودية”، أطلق مؤخرًا البرنامج التدريبي الدولي لتعزيز قدرات المزارعين؛ للإسهام في تنمية وتطوير مهارات المزارعين، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة، من خلال تنفيذ جولات دراسية خارجية في مجالات زراعية محدّدة، يتم اختيار المشاركين فيها وفقًا لمعايير محددة يضعها البرنامج.

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