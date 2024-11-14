شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب على 5 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح غد الجمعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
المدينة المنورة: الرايس.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: العديد.
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
المدينة المنورة: الرايس.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.