شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب على 5 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح غد الجمعة .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: العديد.

مكة المكرمة: القنفذة والليث.

المدينة المنورة: الرايس.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.