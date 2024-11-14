شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق العقاري": مليار ريال قيمة التمويل لمستفيدي "سكني" خلال معرض سيتي سكيب والان نبدء بالتفاصيل

الدعم السكني

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق التنمية العقارية إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي برامج الدعم السكني على هامش معرض سيتي سكيب العالمي والتي بلغت نحو مليار ريال.وأوضح أن إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم لمستفيدي "سكني" بلغ نحو مليار ريال خلال 4 أيام من معرض سيتي سكيب.وبين أن هذه الإنجاز يجسد النجاح الباهر وفاعلية الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في مثل هذه المعارض العالمية التي تُعد وجهة استثنائية لطالبي السكن لتسهيل رحلة تملكهم للمنتج السكني الملائم لرغباتهم.وأفاد بأن تنوع الحلول التمويلية ضمن خيارات ومزايا أكثر ساهمت في تخفيف العبء التمويلي وعزّزت من ارتفاع حجم الطلب للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية لتملك السكن الملائم.وأكد استمرارية تقديم برنامج الدعم السكني ضمن حلول ومزايا تمويلية متنوعة منها باقات الدعم السكني التي تقدم دعمًا فوريًا يصل إلى 150 ألف ريال والحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" وأقل هامش ربح تمويلي 2.59%.وأشار الصندوق العقاري في ختام مشاركته في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي اليوم إلى أنه وقّع 6 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، كما أطلق منتج "ذرى سكن بلس" بالشراكة مع مؤسسة "سكن"، معلنًا عن زيارة أكثر من 20 ألف زائر بالإضافة إلى عدد من زيارات الوفود العربية والخليجية والعالمية المشاركة في معرض سيتي سكيب لجناحه التفاعلي الذي عرّف من خلاله الزوار بالحلول التمويلية والفرص الحصرية لتسهيل رحلة التملك.