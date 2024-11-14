شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال للفائز الأول.. "الثقافة" تطلق مسابقة "معزوفة الهوبال" والان نبدء بالتفاصيل



ودعت الوزارة الموسيقيين المحترفين والهواة للتنافس على تصميم معزوفةٍ للهوبال تعكس القيمة الثقافية للإبل، وتُبرز أهميتها في وجدان السعوديين، وذلك عبر الــــرابـــط.

ويتضمنُ الموقع الإلكتروني للمسابقة مكتبةً صوتية تحتوي على مجموعةٍ متنوعة من أصوات الإبل وبيئتها الطبيعية، مُسجَّلةً بجودةٍ عالية.

جوائز مالية ويجب على المشارك اختيار الأصوات المناسبة من المكتبة، وتوظيفُها بطريقةٍ إبداعية، ومن ثم رفع المعزوفة النهائية بصيغة (WAV) على المنصة، على ألا تتجاوز مدة المعزوفة ثلاث دقائق.

وخصصت المسابقة جوائز مالية للفائزين، حيثُ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف ريال، وأما صاحب المركز الثاني فيحصل على مبلغ 50 ألف ريال.

وتمر المسابقة بمراحل رئيسية، بدأت بفتح باب التسجيل الذي ينتهي في 28 نوفمبر، لتنتقل بعدها إلى مرحلة "التقييم والفرز الأولي" التي تنتهي في 29 نوفمبر، وبعدها التحكيم النهائي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وتُختتم المسابقة بإعلان الفائزين في 22 ديسمبر 2024م.

وتهدف وزارةُ الثقافة من خلال مسابقة "معزوفة الهوبال" إلى إشراك المبدعين في أنشطة عام الإبل 2024، وتحفيزهم على التفاعل معه بطرق مبتكرة وإبداعية، مع ما يتضمنه ذلك من إبراز لعمق الثقافة الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الثقافة، اليوم، مسابقة "معزوفة الهوبال" ضمن أنشطة مبادرة عام الإبل 2024، والتي تُشجّع على الابتكار الموسيقي الذي يجمع بين أصوات الإبل وبيئتها الطبيعية، والآلات الموسيقية.ودعت الوزارة الموسيقيين المحترفين والهواة للتنافس على تصميم معزوفةٍ للهوبال تعكس القيمة الثقافية للإبل، وتُبرز أهميتها في وجدان السعوديين، وذلك عبر الــــرابـــط.ويتضمنُ الموقع الإلكتروني للمسابقة مكتبةً صوتية تحتوي على مجموعةٍ متنوعة من أصوات الإبل وبيئتها الطبيعية، مُسجَّلةً بجودةٍ عالية.ويجب على المشارك اختيار الأصوات المناسبة من المكتبة، وتوظيفُها بطريقةٍ إبداعية، ومن ثم رفع المعزوفة النهائية بصيغة (WAV) على المنصة، على ألا تتجاوز مدة المعزوفة ثلاث دقائق.وخصصت المسابقة جوائز مالية للفائزين، حيثُ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف ريال، وأما صاحب المركز الثاني فيحصل على مبلغ 50 ألف ريال.وتمر المسابقة بمراحل رئيسية، بدأت بفتح باب التسجيل الذي ينتهي في 28 نوفمبر، لتنتقل بعدها إلى مرحلة "التقييم والفرز الأولي" التي تنتهي في 29 نوفمبر، وبعدها التحكيم النهائي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وتُختتم المسابقة بإعلان الفائزين في 22 ديسمبر 2024م.وتهدف وزارةُ الثقافة من خلال مسابقة "معزوفة الهوبال" إلى إشراك المبدعين في أنشطة عام الإبل 2024، وتحفيزهم على التفاعل معه بطرق مبتكرة وإبداعية، مع ما يتضمنه ذلك من إبراز لعمق الثقافة السعودية وإظهارها للعالم، وذلك في سياق أنشطتها وبرامجها الرامية إلى حفظ التراث الوطني وتعزيز الشعور بالفخر به، وذلك تحت مظلة رؤية السعودية 2030.