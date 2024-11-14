شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للأرصاد ينبه من تكون أمطار وتساقط للبرد على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات رجال المع ومحايل وبارق والمجاردة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

