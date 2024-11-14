شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "وقاء" يستعرض خططه لخدمة المستفيدين في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها“وقاء” بمنطقة مكة المكرمة زيارات ميدانية لمكتب خدمات المستفيدين بفرع المركز في المنطقة، وعدد من مواقع الثروات النباتية والحيوانية.

جاء ذلك بحضور رئيس قطاع التخطيط وتطوير الأعمال، سحاب الفليج، ومدير عام فرع المركز بالمنطقة، الدكتور غالب الصاعدي، وفريق من الخبراء والمختصين، للتأكد من جاهزية وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. خدمات وقاء وجاء خلال الزيارة زيارة مواقع الثروة النباتية والحيوانية، التي شملت“مزارع النخيل والمانجو”ومواقع تربية الثروة الحيوانية، للتأكد من وصول الخدمات إلى المستفيدين من المزارعين ومربي الماشية، لتعزيز دور المركز الوقائي في المزارع والحظائر المحلية بما يتماشى مع أهداف المركز.



وتضمنت الزيارة استعراض الخطة التنفيذية لخدمات المستفيدين، إلى جانب الوقوف على خدمة صوت المواطن وبيانات البلاغات الواردة للفرع، والتعريف بفرص تطوير الأعمال وطرح الأفكار التطويرية.

ويسعى مركز وقاء إلى رفع الوعي لدى المزارعين ومربي الماشية بطرق الوقاية والمكافحة، إلى جانب تعزيز خدماته في مشاريع الثروة النباتية والحيوانية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يسهم في استدامة الأمن الغذائي المحلي.