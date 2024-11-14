شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 9 مدارس جديدة لتعليم القيادة في المملكة.. اعرف أماكنها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة موزعة على عدة مناطق في المملكة.
وأوضحت على حسابها في "إكس"، أنها ستوزع على حاضرة الدمام، وطريف، ورأس تنورة، والرياض، ونجران، والحناكية، والخرمة، ومدرستين في جدة.
وذلك لتزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأوضحت على حسابها في "إكس"، أنها ستوزع على حاضرة الدمام، وطريف، ورأس تنورة، والرياض، ونجران، والحناكية، والخرمة، ومدرستين في جدة.
مدارس قيادة السيارات في السعوديةوتابع: على الراغبين من الشركات والمؤسسات بالتقديم على هذا المشروع التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور - إدارة الرخص المرورية (([email protected])).
وذلك لتزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.