شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 9 مدارس جديدة لتعليم القيادة في المملكة.. اعرف أماكنها والان نبدء بالتفاصيل

مدارس قيادة السيارات في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة موزعة على عدة مناطق في المملكة.وأوضحت على حسابها في "إكس"، أنها ستوزع على حاضرة الدمام، وطريف، ورأس تنورة، والرياض، ونجران، والحناكية، والخرمة، ومدرستين في جدة.وتابع: على الراغبين من الشركات والمؤسسات بالتقديم على هذا المشروع التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور - إدارة الرخص المرورية (([email protected])).وذلك لتزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.