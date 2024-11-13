شكرا لقرائتكم خبر عن بزراعة 90 ألف شجرة.. "الغطاء النباتي" يُطلق مشروعًا لإعادة تأهيل متنزه حلي البري والان نبدء بالتفاصيل



ويتضمن المشروع إعادة تأهيل المتنزه بزراعة 90 ألف شجرة، من الأنواع البرية والمحلية مثل: (السدر، السمر، الأثل، السيال، الهجليج، السرح، الرنف، الأراك، المرخ، القرض)، يتم توزيعها على مساحة المتنزه التي تبلغ 6 ملايين متر مربع تقريبًا، وريّها بالكامل من خلال برامج الاستفادة من السدود؛ عبر إنشاء خط ناقل بطول 6 كيلومترات من سد وادي حلي إلى مشروع المتنزه.

مشاريع التشجير ويتميز المتنزه بطبيعته الجميلة وتنوع غطائه النباتي، بالإضافة إلى قربه من بحيرة سد وادي حلي، ما يجعله وجهة ساحرة للمتنزهين والسياح من داخل وخارج المملكة.

ويستهدف المركز، من خلال مشاريع التشجير، تنمية أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة، وهو ما يُسهم بدوره في توفير موائل للكائنات الحية، والحفاظ على الأنواع النباتية المحلية المهددة بالانقراض، إضافة إلى الإسهام في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء والحد من زحف الرمال.



يذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية استثمارها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي. الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروعًا لتشجير متنزه حلي البري بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك بهدف تعزيز الغطاء النباتي والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.ويتضمن المشروع إعادة تأهيل المتنزه بزراعة 90 ألف شجرة، من الأنواع البرية والمحلية مثل: (السدر، السمر، الأثل، السيال، الهجليج، السرح، الرنف، الأراك، المرخ، القرض)، يتم توزيعها على مساحة المتنزه التي تبلغ 6 ملايين متر مربع تقريبًا، وريّها بالكامل من خلال برامج الاستفادة من السدود؛ عبر إنشاء خط ناقل بطول 6 كيلومترات من سد وادي حلي إلى مشروع المتنزه.ويتميز المتنزه بطبيعته الجميلة وتنوع غطائه النباتي، بالإضافة إلى قربه من بحيرة سد وادي حلي، ما يجعله وجهة ساحرة للمتنزهين والسياح من داخل وخارج المملكة.ويستهدف المركز، من خلال مشاريع التشجير، تنمية أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة، وهو ما يُسهم بدوره في توفير موائل للكائنات الحية، والحفاظ على الأنواع النباتية المحلية المهددة بالانقراض، إضافة إلى الإسهام في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء والحد من زحف الرمال.يذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية استثمارها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.