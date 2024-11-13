شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. "سدايا" تترأس البرنامج العلمي بمؤتمر "EMNLP" العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأست الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي (EMNLP) بنسخته التاسعة والعشرين، الذي يقام في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 - 16 نوفمبر الجاري، بحضور دولي كبير تجاوز 3500 باحث ومشارك، يمثلون نخبة العلماء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، قدموا أكثر من 6000 ورقة بحثية.
وتأتي المشاركة في إطار اهتمام "سدايا" بتعزيز حضور المملكة الدولي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ووضع بصمة نوعية لها من خلال العمل على استكشاف آفاق التعاون الجديدة مع مختلف خبراء دول العالم، والإسهام في الحوار العالمي حول التقنيات المتقدمة، مع تأكيد التزام المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في هذه المجالات وذلك لما فيه خير البشرية جمعاء.
وتسعى "سدايا" من خلال المشاركات الدولية المهمة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى ترسيخ مكانتها المتميزة التي وصلت إليها في هذا المجال واستمرار جهودها الابتكارية والتطويرية في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وتأتي المشاركة في إطار اهتمام "سدايا" بتعزيز حضور المملكة الدولي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ووضع بصمة نوعية لها من خلال العمل على استكشاف آفاق التعاون الجديدة مع مختلف خبراء دول العالم، والإسهام في الحوار العالمي حول التقنيات المتقدمة، مع تأكيد التزام المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في هذه المجالات وذلك لما فيه خير البشرية جمعاء.
تقنيات الذكاء الاصطناعيوترأس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في "سدايا" ياسر بن محمد العنيزان، البرنامج العلمي للمؤتمر الذي شارك فيه الخبراء من شتى المجالات، عبر أوراق عمل تناقش المنهجيات المتطورة وتبادل الخبرات الرائدة في معالجة اللغة الطبيعية واستكشاف الاتجاهات المستقبلية لها.
وتسعى "سدايا" من خلال المشاركات الدولية المهمة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى ترسيخ مكانتها المتميزة التي وصلت إليها في هذا المجال واستمرار جهودها الابتكارية والتطويرية في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.