شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف جولة رقابية على المنشآت خلال شهر اكتوبر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة خلال شهر أكتوبر عن تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.



وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 9,558منشأة صحية و 3,596 منشأة تجارية وإغلاق 372 منشآة مخالفة.



اشتراطات الصحي



وأضاف البقمي أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 13,444 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.