شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 16 يضيف دعم السجلات الطبية إلى Health Connect والان مع تفاصيل الخبر

سيقدم Android 16 تحديثًا رئيسيًا لـ Health Connect، مما سيمكنه من دعم السجلات الطبية بتنسيق FHIR، بما في ذلك سجلات التطعيم، حيث تم إطلاق المعاينة الأولى للمطورين لنظام Android 16 مؤخرا، مما يقدم لمحة عن بعض الميزات الجديدة في العام المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تؤكد المعاينة أن Android 16 سيجلب تحديثًا لخدمة Health Connect مع دعم السجلات الطبية.

يجعل Health Connect من الأسهل على تطبيقات الصحة واللياقة البدنية مشاركة البيانات على Android.



كما أنه بمثابة مركز يمكن لتطبيقات الصحة واللياقة البدنية التواصل من خلاله، إذا كان تطبيق تتبع اللياقة البدنية الخاص بك يتتبع معدل ضربات قلبك وتريد أن تكون هذه البيانات متاحة لتطبيق مختلف، فإن Health Connect يساعد من خلال توفير مجموعة واحدة من واجهات برمجة التطبيقات لقراءة البيانات وكتابتها.

لعل أحد قيود Health Connect هو أن التطبيقات يمكنها الوصول إلى البيانات وتخزينها عليها إذا كانت الخدمة تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات لها.

يتم حاليًا دعم أنواع مختلفة من البيانات وتصنف تحت النشاط وقياس الجسم وتتبع الدورة والتغذية والنوم والمؤشرات الحيوية، لكن حاليًا، لا يتم دعم السجلات الطبية، وسيتغير هذا في Android 16.

تُظهر المعاينة الأولى لنظام Android 16 دعم السجلات الطبية بتنسيق FHIR، وهي موارد التشغيل البيني السريع للرعاية الصحية، وهي في الأساس مجموعة من القواعد والمواصفات لتبادل بيانات الرعاية الصحية الإلكترونية.

ووفقًا لجوجل، ستتطلب واجهات برمجة تطبيقات Health Connect الجديدة موافقة صريحة من المستخدم للاستخدام.



سيحتوي تطبيق Health Connect أيضًا على زر "تصفح السجلات الصحية" الجديد مع Android 16، كما أن الزر سيتم وضعه على الشاشة الرئيسية ضمن قسم "إدارة البيانات".

وفي الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت الإصدارات الأقدم من Android ستحصل على إمكانية الوصول إلى دعم السجلات الطبية لـ Health Connect.

