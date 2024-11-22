شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات الضخمة.. مستقبل التعليم في عصر التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت OpenAI بالشراكة مع Common Sense Media دورة تدريبية مجانية للمعلمين بهدف تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي وهندسة التعليمات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه OpenAI جهودها لإبراز الدور الإيجابي لـ ChatGPT في التعليم، بعد أن أطلقته في نوفمبر 2022 ليبدأ موجة من الاستخدامات المتنوعة للذكاء الاصطناعي.

تم تدريب ChatGPT على كميات ضخمة من البيانات، مما يمكنه من إنشاء محتوى بشري جديد، ويساعد المستخدمين في إعداد الأبحاث، وإتمام الواجبات الدراسية، وكتابة الروايات كاملة. ومع إطلاقه المفاجئ في منتصف العام الدراسي، فوجئ المعلمون بإمكانية استخدامه كأداة للغش والانتحال، مما دفع إلى حدوث ردود فعل غاضبة وحظر استخدامه في بعض المدارس.

في ضوء ذلك، أنشأت OpenAI فريقًا خاصًا لدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم، بقيادة ليا بيلسكي، التي كانت تشغل سابقًا منصبًا تنفيذيًا في Coursera. وقالت بيلسكي: "هدفي في هذا الدور هو وضع الذكاء الاصطناعي في أيدي كل طالب وكل معلم، ومنحهم المهارات اللازمة لاستخدامه بشكل مسؤول وفعّال". وأضافت أن اعتماد الطلاب على ChatGPT مرتفع جدًا، وأن الآباء يدعمون هذه المهارات باعتبارها ضرورية للمستقبل المهني.

الدورة التدريبية التي تستهدف المعلمين من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، توضح كيفية استخدام ChatGPT في تطبيقات تعليمية متنوعة، مثل إعداد المحتوى الدراسي أو تسهيل الاجتماعات. الدورة متاحة عبر موقع Common Sense Media، وهي أول عرض ضمن شراكة OpenAI مع Common Sense Media.