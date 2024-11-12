شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأفلام.. ورشة افتراضية حول التسويق الدولي بمشاركة 50 متدربًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأفلام عن تنظيم ورشة عمل افتراضية بعنوان "التسويق الدولي للأفلام" يقدمها المنتج السينمائي بيتر دون، الذي يتمتع بخبرة طويلة في توزيع الأفلام الدولية وإدارة العلاقات بصناعة الترفيه.

تستمر الورشة لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر وتستهدف تدريب 40 إلى 50 مشاركًا على الجوانب النظرية والعملية لتسويق الأفلام على المستوى الدولي.



محاور متعددة



الورشة تتناول محاور متعددة تشمل استعراض المبادئ الأساسية لتسويق الأفلام والدعاية وأهمية المواد الإبداعية، والتركيز على الدور الحيوي للدعاية في تسويق الأفلام المستقلة وجذب الجمهور العالمي، إضافة إلى التعرف على استراتيجيات التواصل الفعّال مع الجماهير الدولية.



وتهدف الورشة إلى تعزيز الفهم للجوانب النظرية والعملية لتسويق الأفلام الدولية وتطوير مهارات إعداد وتنفيذ استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتحسين القدرات على تحليل السوق وبناء تواصل فعال مع جماهير متعددة الثقافات.



متحدثي الإنجليزية

تفتح الورشة باب المشاركة لمن يجيدون اللغة الإنجليزية ولديهم خلفية معرفية في مجال صناعة الأفلام.

وتأتي ضمن جهود هيئة الأفلام لتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع صناعة الأفلام، والمساهمة في تمكين العاملين بهذا المجال لتحقيق التميز محليًا وعالميًا بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاعات الثقافية والإبداعية.