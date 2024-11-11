السعودية | تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. «البلسم» تجري 56 عملية في أول يومين من المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك والنساء والأطفال باليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك والنساء والأطفال في الجمهورية اليمنية، 56 عملية جراحية خلال أول يومين من البرنامج المنفذ في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر 2024م لعلاج المرضى من الأطفال والكبار في تخصصات مختلفة، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

يأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

ووصل فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 18 طبيبا وممرضاً وفنياً، إلى مدينة عدن، السبت، لإجراء العمليات الجراحية في تخصصات المسالك والنساء والأطفال، ويتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية.

وتمكن الفريق خلال أول يوم من المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك والنساء والأطفال المقام بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، من إجراء الفحص الطبي لعدد 38 مريضا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ويستهدف المشروع إجراء 160 عملية جراحية، ويشمل المشروع -بالإضافة إلى إجراء العمليات وتقديم العلاج اللازم- تطوير مستوى الخدمة الطبية في اليمن من خلال تمكين الفرق الطبية المحلية وتدريبهم داخل غرف العمليات والعناية المركزة والرعاية الصحية.

كانت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي قد نفذت تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للكبار في أوزبكستان في أكتوبر الماضي وتمكنت من إجراء 23 عملية قلب مفتوح و 65 حالة قسطرة، سبقتها حملة طبية لجراحة المخ والأعصاب في الجمهورية اليمنية خلال شهر أغسطس، ونجحت خلاله في إجراء 43 عملية جراحية، وكذلك حملة طبية أخرى لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في مايو الماضي، تم خلالها إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية للكبار والأطفال، بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.

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