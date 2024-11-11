شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي رؤساء عددا من الدول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقادة ورؤساء عدد من الدول.

وأجرى ولي العهد لقاءات بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، وولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ويأتي ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض، بحضور رؤساء وممثلي الدول المشاركة في القمة.

وتأتي القمة العربية الاسلامية، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

وتهدف أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.