شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ "اليوم": دور ريادي سعودي في إدارة الأسماء الجغرافية وتوحيدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد خبراء ومختصون مشاركون في الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية، الذي تستضيفه المملكة حالياً، أهمية توحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي، ودورها في تعزيز الهوية الثقافية، وتوحيد رومنة الأسماء باستخدام اللغة العربية الفصحى، وتطوير معاجم رقمية للأسماء الجغرافية. مؤكدين دور المملكة الريادي في الممارسات بإدارة الأسماء الجغرافية وتوحيدها.

ويستهدف الملتقى، الذي يشارك فيه 22 دولة عربية، جميع الخبراء والمختصين في مجال الأسماء الجغرافية، ويناقش محاور عدة تشمل أنشطة الدول العربية في هذا المجال، وأفضل الممارسات والمعايير، ودلالات الأسماء الجغرافية، وأثرها في تدعيم الهوية الثقافية والتراث الثقافي، وتوحيد رومنة الأسماء، والتكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الجيومكانية والذكاء الصناعي.

أهمية توحيد الأسماء الجغرافية



أوضح المدير التنفيذي للأسماء الجغرافية في الجيومكانية والأمين العام للجنة مجدي الحربي مجدي الحربي الوطنية للأسماء الجغرافية مجدي الحربي، أن الاستضافة للشعبة العربية الملتقى العاشر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ويستهدف جميع الخبراء والمختصين في مجال الأسماء الجغرافية وتضم 22 دولة عربية وذلك للحديث في محاور الملتقى والتي تشمل أنشطة الدول العربية في مجال الأسماء الجغرافية، وأفضل الممارسات والمعايير والتطورات في إدارة الأسماء وتوحيدها، تفسير دلالات الأسماء الجغرافية وما وراءها من قصص وروايات، وتأكيد أثر الأسماء الجغرافية في تدعيم الهوية الثقافية، وإيضاح أثر الأسماء الجغرافية في التراث الثقافي وتوحيد رومنة الأسماء الجغرافية في الوطن العربي باستخدام اللغة العربية الفصيحة والتكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الجيومكانية والذكاء الصناعي الأسماء الجغرافية للمعالم البحرية والمغمورة تحت سطح البحر تطوير معاجم رقمية للأسماء الجغرافية في الدول العربية حصر المصطلحات الجغرافية الخاصة بالأسماء الجغرافية في معجم موحد بين الدول العربية. أوضح المدير التنفيذي للأسماء الجغرافية في الجيومكانية والأمين العام للجنةالوطنية للأسماء الجغرافية مجدي الحربي، أن الاستضافة للشعبة العربية الملتقى العاشر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ويستهدف جميع الخبراء والمختصين في مجال الأسماء الجغرافية وتضم 22 دولة عربية وذلك للحديث في محاور الملتقى والتي تشمل أنشطة الدول العربية في مجال الأسماء الجغرافية، وأفضل الممارسات والمعايير والتطورات في إدارة الأسماء وتوحيدها، تفسير دلالات الأسماء الجغرافية وما وراءها من قصص وروايات، وتأكيد أثر الأسماء الجغرافية في تدعيم الهوية الثقافية، وإيضاح أثر الأسماء الجغرافية في التراث الثقافي وتوحيد رومنة الأسماء الجغرافية في الوطن العربي باستخدام اللغة العربية الفصيحة والتكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الجيومكانية والذكاء الصناعي الأسماء الجغرافية للمعالم البحرية والمغمورة تحت سطح البحر تطوير معاجم رقمية للأسماء الجغرافية في الدول العربية حصر المصطلحات الجغرافية الخاصة بالأسماء الجغرافية في معجم موحد بين الدول العربية.

أهداف المتقى



وأشار إلى 5 أهداف رئيسية للملتقى تتمثل في تبادل الأفكار والخبرات بين المختصين في المجالات الجغرافية ورسم الخرائط والمعلومات الجيومكانية، وتعزيز العمل العربي المشترك لدعم الروابط بين الأسماء الجغرافية والتنمية المستدامة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية، تقوية العلاقات مع المنظمات العربية والدولية في مجال الأسماء الجغرافية، رفع مستوى الوعي بأهمية الأسماء الجغرافية في مجتمع العربي وتحفيز البحث والابتكار في هذا المجال.



ريادة المعلومات الجيومكانية

محمد الحربي محمد الحربي