شكرا لقرائتكم خبر عن احذرها.. "صندوق الموارد البشرية" ينبه مستفيديه من الحسابات المجهولة والان نبدء بالتفاصيل

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعو مستفيديه لعدم مشاركة معلوماتهم مع أي جهات أو حسابات مجهولة



https://t.co/LDUMJ2bmOi — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) November 10, 2024

طرق التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية

الدمام - شريف احمد - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية مستفيديه إلى عدم مشاركة بياناتهم أو معلوماتهم الشخصية مع أي جهات أو حسابات مجهولة.وأكد ضرورة عدم التعامل أو التجاوب مع أي حسابات أو جهات أخرى تطلب مبالغ مالية من المستفيد، مقابل حصوله على أي من خدمات الصندوق. This is a Twitter Status— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA)وبيّن الصندوق أنه حرصًا على حماية بيانات العملاء والمستفيدين؛ فقد وُثقت قناة الواتس أب الرسمية الخاصة بخدمة العملاء، مجددًا دعوته للتواصل بشكل آمن وموثوق، عبر قناة الواتس أب الرسمية على الرقم 8001222030.أو من خلال الاتصال على ذات الرقم، أو عبر حساب منصة X للصندوق ‏@HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء ‏@HRDF_Care.