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احذرها.. "صندوق الموارد البشرية" ينبه مستفيديه من الحسابات المجهولة

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية مستفيديه إلى عدم مشاركة بياناتهم أو معلوماتهم الشخصية مع أي جهات أو حسابات مجهولة.
وأكد ضرورة عدم التعامل أو التجاوب مع أي حسابات أو جهات أخرى تطلب مبالغ مالية من المستفيد، مقابل حصوله على أي من خدمات الصندوق. This is a Twitter Status— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA)

طرق التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية

وبيّن الصندوق أنه حرصًا على حماية بيانات العملاء والمستفيدين؛ فقد وُثقت قناة الواتس أب الرسمية الخاصة بخدمة العملاء، مجددًا دعوته للتواصل بشكل آمن وموثوق، عبر قناة الواتس أب الرسمية على الرقم 8001222030.
أو من خلال الاتصال على ذات الرقم، أو عبر حساب منصة X للصندوق ‏@HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء ‏@HRDF_Care.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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