شكرا لقرائتكم خبر عن احذرها.. "صندوق الموارد البشرية" ينبه مستفيديه من الحسابات المجهولة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية مستفيديه إلى عدم مشاركة بياناتهم أو معلوماتهم الشخصية مع أي جهات أو حسابات مجهولة.
وأكد ضرورة عدم التعامل أو التجاوب مع أي حسابات أو جهات أخرى تطلب مبالغ مالية من المستفيد، مقابل حصوله على أي من خدمات الصندوق. This is a Twitter Status— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA)
أو من خلال الاتصال على ذات الرقم، أو عبر حساب منصة X للصندوق @HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء @HRDF_Care.
وأكد ضرورة عدم التعامل أو التجاوب مع أي حسابات أو جهات أخرى تطلب مبالغ مالية من المستفيد، مقابل حصوله على أي من خدمات الصندوق. This is a Twitter Status— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA)
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعو مستفيديه لعدم مشاركة معلوماتهم مع أي جهات أو حسابات مجهولة— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) November 10, 2024
https://t.co/LDUMJ2bmOi
طرق التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشريةوبيّن الصندوق أنه حرصًا على حماية بيانات العملاء والمستفيدين؛ فقد وُثقت قناة الواتس أب الرسمية الخاصة بخدمة العملاء، مجددًا دعوته للتواصل بشكل آمن وموثوق، عبر قناة الواتس أب الرسمية على الرقم 8001222030.
أو من خلال الاتصال على ذات الرقم، أو عبر حساب منصة X للصندوق @HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء @HRDF_Care.