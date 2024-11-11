شكرا لقرائتكم خبر عن يستمر 3 أيام.. انطلاق مشروع نثر البذور الرعوية بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية، مشروع "نثر بذور النباتات الرعوية"، في مواقع تنمية المراعي بمنطقة الحدود الشمالية، في مسيج معيلة "3" جنوب شرق مدينة عرعر.

ويهدف المشروع الذي يستمر 3 أيام إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي في المملكة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، للحفاظ على بيئة نقية وصحية، وتأهيل الأراضي المتصحرة وزيادة الغطاء النباتي بالمنطقة.

إضافة إلى تحسين المراعي وتغذيتها بالبذور، وذلك حسب البيئة المناسبة لها.



12 نوعًا من النباتات

وأوضح ممثل المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة مروعي الخرمي أنه جرى نثر "3 أطنان" من البذور الرعوية، على مساحة بلغت 3 آلاف هكتار، وشملت البذور التي نثرت 12 نوعًا من النباتات الرعوية الأصيلة.