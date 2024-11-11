شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| الصحة تحيل 3 ممارسين إلى الجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أنها أوقفت 3 ممارسين صحيين عن العمل بسبب ظهورهم بشكل مخالف على منصات التواصل الاجتماعي، وأحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات تضمنت تجاوزات تتعلق بخصوصية المرضى، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم الحفاظ على كرامة الجثمان، مشددة على أن هذه التصرفات تُعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. حماية حقوق المرضى وأشارت الوزارة إلى التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، مؤكدة أنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لردع مثل هذه الممارسات لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، والمحافظة على سمعة القطاع الصحي في المملكة.

ودعت الوزارة الممارسين الصحيين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنصوص عليها، مؤكدة أن أي تجاوزات ستواجه بحزم لضمان الحفاظ على الثقة العامة في المنظومة الصحية.