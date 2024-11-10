شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: المملكة تقف دائمًا بجانب صوت الحق والعدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية، لحشد الجهود الدولية على المستويات كافة، لوقف نزيف الدماء في غزة ولبنان.

وأكد أن المملكة تقف دائمًا بجانب صوت الحق والعدل، ولا تدخر جهدًا من أجل دعم القضايا العربية العادلة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

العدوان الغاشم على غزة ولبنان

وأكد اليماحي أن دعوة المملكة تأتي في وقت مهم من أجل الضغط على المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الغاشم للكيان الاحتلال في قطاع غزة والجمهورية اللبنانية.



وقال: "إن الدعوة لعقد هذه القمة تأتي امتدادًا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على المستويات كافة".