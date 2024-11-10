شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "المؤسس" تحذر من التعامل مع حسابات غير رسمية للتقديم على برامجها الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت جامعة الملك عبدالعزيز جميع المتقدمين المهتمين ببرامجها الأكاديمية إلى ضرورة الحذر من التعامل مع أي جهات أو حسابات غير رسمية تدعي تقديم خدمات التسجيل أو تحصيل الرسوم على برامجها الدراسية.

وأكدت الجامعة أن جميع عمليات التسجيل والتقديم تتم فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة التابعة لها.



تجنب الاحتيال

الجامعة أوضحت أن الحسابات الرسمية تشمل حساب جامعة الملك عبدالعزيز على منصات التواصل الاجتماعي وحساب عمادة القبول والتسجيل وحساب عمادة الدراسات العليا إضافة إلى بوابة القبول الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للجامعة kau.edu.sa.



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وشددت على أهمية التأكد من مصادر المعلومات واعتماد القنوات الرسمية لتجنب الوقوع في عمليات احتيال أو استغلال وأكدت التزامها بتوفير تجربة آمنة وموثوقة لجميع الطلبة والمستفيدين.