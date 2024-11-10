السعودية | وكيل وزارة الثقافة يلتقي وزير الرياضة والفنون والثقافة بجنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، في مدينة سلفادور في البرازيل اليوم، معالي وزير الرياضة والفنون والثقافة في جمهورية جنوب أفريقيا غايتون ماكنزي، وذلك خلال مشاركته نيابةً عن صاحب السُمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين المُقام في جمهورية البرازيل الاتحادية.

ونقلَ وكيل وزارة الثقافة في بداية اللقاء تحيات سمو وزير الثقافة للوزير الجنوب أفريقي وتهنئته برئاسة بلاده لأعمال مجموعة العشرين للعام القادم 2025م، وتأكيد المملكة على أهمية استمرار أعمال المسار الثقافي.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا، وأهمية تنميته وتطويره في مختلف المجالات الإبداعية، مثل الأزياء، والأفلام، والفنون البصرية، والأدب، مما يعود بالنفع على البلدين الصديقين وشعبيهما.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط