السعودية | نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس النواب الإيطالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي نائب رئيس ‫مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي مع معالي رئيس مجلس النواب بالجمهورية الإيطالية السيد لورينزو فونتانا، وذلك على هامش القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والمنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وجرى -خلال اللقاء- بحث أوجه التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الإيطالي، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين, وعضو مجلس الشورى يزيد بن محمد التويجري.

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