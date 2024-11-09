شكرا لقرائتكم خبر عن 45 محطة وزن متنقل تحمي طرق المملكة من التلف والان نبدء بالتفاصيل

تشديد على الالتزام

الدمام - شريف احمد - عززت وزارة النقل والخدمات اللوجستية انتشار محطات الوزن المتنقلة على الطرق السريعة والمواقع الاستراتيجية في المملكة.وتعمل هذه المحطات كـ ”رقيب صارم“ للتحكم في حمولة المركبات الثقيلة وضمان التزامها بالأوزان المحددة، ما يسهم في تخفيف المخاطر المرتبطة بتجاوز الحمولة القانونية ويحمي الطرق من التلف.وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الوزارة عن وجود 45 محطة وزن متنقل تغطي كافة مناطق المملكة، تصدرتها منطقة الرياض ب 9 محطات، تلتها منطقتي مكة المكرمة والشرقية ب 8 محطات لكل منهما.وتتميز هذه المحطات بمرونتها وسهولة نقلها، مما يسمح بتغيير مواقعها حسب الحاجة وتوجيهها إلى المناطق التي تشهد حركة شاحنات كثيفة.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة النقل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية والحد من حوادث الطرق الناتجة عن الأحمال الزائدة.وتساهم محطات الوزن المتنقلة في تعزيز كفاءة عمليات الرقابة، حيث تساعد في الكشف المبكر عن التجاوزات وتحسين سلامة الطرق، كما تدعم جهود المحافظة على الطرق السريعة التي تشهد حركة مرورية مرتفعة.وتعتبر هذه المحطات جزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع النقل ورفع مستوى السلامة المرورية، مما يساهم في تحسين تجربة النقل البري ويقلل من الأضرار الاقتصادية المرتبطة بصيانة الطرق.وشددت الهيئة العامة للطرق على ضرورة الالتزام بأبعاد وأوزان الشاحنات وفقًا لكود الطرق السعودي، مبينة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها.وأوضحت الهيئة أن طول الشاحنات يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2,6 متر، وارتفاعها 4,8 أمتار، ومخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.كما نوّهت بأهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين ب 21 طنًا، وذات الثلاثة محاور ب 34 طنًا، وذات الأربعة محاور ب 42 طنًا، وذات الخمسة محاور ب 45 طنًا، مؤكدة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلوجرام، وتصل لـ 100 ألف ريال.وأكدت الهيئة العامة للطرق أهمية تسديد مخالفات الأوزان والأبعاد قبل الدخول للمملكة، مشددة على أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات استراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق.من جانبها، دعت منصة ”سلامتك“ التابعة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، سائقي مركبات النقل الثقيل إلى ضرورة الالتزام بالأوزان المحددة للشاحنات، مُشددةً على أن تجاوز هذه الأوزان يُشكل خطرًا مُحدقًا بالسلامة المرورية ويُهدد البنية التحتية لشبكة الطرق.وأكدت المنصة، أن الحمولة الزائدة تُسفر عن عواقب وخيمة، من أبرزه تدهور جودة الطرق وتشقّقها، ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، زيادة الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.وحثّت ”سلامتك“ الجميع على التعاون من أجل الحفاظ على سلامة الطرق واستدامتها، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية للجميع.