شكرا لقرائتكم خبر عن الإرشاد الزراعي يحذر من الإفراط في تقديم المكعبات الغذائية للإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية اتباع الممارسات السليمة في تغذية الإبل لتحقيق أفضل النتائج والحفاظ على صحتها.

وأوضحت الوزارة، من خلال الإرشاد الزراعي، أن تقديم المكعبات الغذائية أو الكتل الغذائية يُعد من الوسائل الفعّالة لتلبية احتياجات الإبل الغذائية.



مصدر بروتيني



وتُعتبر المكعبات الغذائية مصدرًا غنيًا بالبروتينات والمعادن الضرورية لنمو العضلات وتقوية العظام، حيث تحتوي على نسبة بروتين تصل إلى 20%-25%، إلى جانب المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور. هذه العناصر تُعد أساسية في دعم النمو السليم وتحسين الأداء العام للإبل.



وشدد الإرشاد الزراعي على ضرورة تقديم المكعبات الغذائية بكميات مناسبة لتجنب الإفراط الذي قد يؤثر سلبًا على صحة الإبل.

وأشار إلى أن التغذية السليمة تُسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة اللحوم والحليب، مما يعزز من عوائد تربية الإبل ويخدم الأهداف التنموية للقطاع الزراعي.





وتأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات الزراعية والتغذوية، والتي تُعد جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق استدامته.



ودعت الوزارة مربّي الإبل إلى الاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي المتاحة في كافة المناطق، للحصول على الاستشارات والتوجيهات اللازمة لضمان اتباع الأساليب الغذائية الحديثة والمستدامة.