السعودية | أكثر من 300 فعالية سيشهدها موسم شتاء جازان في عامه الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف أمين منطقة جازان المشرف العام على فعاليات موسم شتاء جازان 25 المهندس يحيى بن جابر الغزواني، عن تنفيذ 300 خلال العام الحالي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان، أهمية الموسم في نسخته الـ 18 ويأتي بدعم وتوجيهات من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مبينًا أن الموسم يتضمن باقة متكاملة من الفعاليات المتنوعة والمتميزة بلغت 300 فعالية منها 200 فعالية تنفذها أمانة المنطقة و100 فعالية تنفذها الهيئات والإدارات الحكومية الأخرى، في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

وأشار إلى أن موسم شتاء جازان لهذا العام سيستمر لمدة 90 يومًا, وسيشهد تنوعًا في الفعاليات ستنفذ في 42 موقعًا في مدينة جيزان ومعظم محافظات المنطقة، سعيًا لإيجاد مواقع جديدة للترفيه تلبي احتياجات الأهالي والمقيمين.

واستعرض نائب المشرف العام على شتاء جازان عبدالله مرير روزنامة الفعاليات التي تشمل معرض الكتاب الدولي، والباص الحرفي، ومهرجان البن السعودي الدولي، ومهرجان جازان الدولي للفنون الأدائية، وحفل الموسم، والفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية والملتقيات والأمسيات الشعرية والفعاليات الرياضية وفعاليات الواجهة البحرية، وفعاليات المتنزهات والفعاليات التراثية.

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