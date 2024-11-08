السعودية | نائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية زامبيا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية زامبيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بمقر السفارة في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة دنكان موليما، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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