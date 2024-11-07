شكرا لمتابعة خبر عن سعد الشثري يجاوب علي سؤال خاص بأحدي فتاوى شراء السيارة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة والمستشار بالديوان الملكي ، سؤالاً من أحد الأشخاص والخاص بالمعاملات التجارية بعد بشراء سيارة مستعملة .

وسأل الشخص قائلاً فى برنامج فتاوي ، اذا اشتريت سيارة من شخص، وبعد الإفراغ طلب مني أن أخبره في حال رغبت بيعها، فهل يلزمني شيء؟ .

وجاوب الشيخ الشثري قائلاً ، انه لا حرج عليه فى بيعها له ، اذا كان الشراء له بثمن حاضر وكان العقد الثاني بثمن حاضر ، ولكن ليس هذا على سبيل الالزام بالنسبة للمشتري ، فهم مخير أن يبيعها لهذا الشخص او يبيعها لغيره .

وأكد الشيخ أنه فى حال قدر أن يكون هذا شرط ملزم ، فهذا يعتبر شرط باطل لأنه يخالف مقتضي عقد الشراء وهو أن يتمكن المشتري من بيع السلعة لمن شاء من الناس .