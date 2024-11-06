شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ ترامب لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- دونالد جي ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن ترامب، في وقت مبكر، الأربعاء، فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ونجح الجمهوريون في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد أن انتزعوا مقعدين كان يشغلهما الديمقراطيون في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو، بحسب وكالة أسوشيتد برس.