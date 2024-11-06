اخبار السعوديه

أنواع من البرق تنذر بهطول المطر .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن أنواع من البرق تنذر بهطول المطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق، خبير الطقس، إن المطر يمر بمراحل قبل النزول، وأن البرق هو أولى مؤشرات هطوله.

وعدد أنواع البرق عند العرب ومن بين هذه الأنواع البرق الوليفي والبرق الخُلب، مشيرا إلى أن البرق الوليفي يلمع لمعتين بشكل متوالي وهي تعد من الأمور الموثوقة التي تبشر بهطول المطر.

ولفت إلى أن البرق الخُلب، هو برق خادع ويرى من مكان بعيد ولا يوثق بنزول المطر بعده، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأضاف أن هناك برق يسمى برق البروق وهو برق المستمر وهو يبشر بهطول المطر، كما يوجد برق صاعق ويصاحبه رعد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا