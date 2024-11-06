شكرا لمتابعة خبر عن أنواع من البرق تنذر بهطول المطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق، خبير الطقس، إن المطر يمر بمراحل قبل النزول، وأن البرق هو أولى مؤشرات هطوله.

وعدد أنواع البرق عند العرب ومن بين هذه الأنواع البرق الوليفي والبرق الخُلب، مشيرا إلى أن البرق الوليفي يلمع لمعتين بشكل متوالي وهي تعد من الأمور الموثوقة التي تبشر بهطول المطر.

ولفت إلى أن البرق الخُلب، هو برق خادع ويرى من مكان بعيد ولا يوثق بنزول المطر بعده، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأضاف أن هناك برق يسمى برق البروق وهو برق المستمر وهو يبشر بهطول المطر، كما يوجد برق صاعق ويصاحبه رعد.