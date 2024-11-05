500 ألف شجرة في شرقيتنا خضراء

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة «شرقيتنا خضراء» بمشاركة 30 متطوعًا، تزامنًا مع موسم التشجير؛ بهدف تعزيز رؤية المملكة 2030 لزيادة المسطحات الخضراء. وتستهدف المبادرة زراعة أكثر من 500 ألف شجرة و3 ملايين زهرة في شوارع وحدائق الدمام، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الحرارة وتعزيز التنوع البيئي. وأشار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إلى أن المبادرة تهدف لمكافحة التصحر، وتحقيق التوازن البيئي باستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية، موضحًا أن المشروع يأتي بالتعاون مع مختلف المؤسسات، لتعزيز الوعي بأهمية التشجير ودعم البنية التحتية الخضراء لتحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية.



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