شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المدن الذكية.. المملكة تستعرض جهودها في تحقيق جودة الحياة للسكان والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية