شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول الإلكتروني للطلاب بكلية المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كلية المسجد النبوي بدء التسجيل والقبول الإلكتروني، لخريجي المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني بالكلية، اعتبارًا من الـ 8 من شهر جمادي الأولى الحالي، وحتى الـ 4 من شهر جمادى الآخرة المقبل.

وبيّنت الكلية أن القبول يشمل قسمي "السنة وعلومها" للطلاب و"الشريعة" للطلاب، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم ورفع المستندات عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى مواعيد إجراء الاختبار الإلكتروني، والمقابلة الشخصية للمتقدمين.

