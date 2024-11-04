شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس التونسي في اتصال هاتفي والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. العلاقات السعودية التونسية كما جدد سمو ولي العهد، التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس قيس سعيَّد رئيس الجمهورية التونسية.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.كما جدد سمو ولي العهد، التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.