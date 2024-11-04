شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس التونسي في اتصال هاتفي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس قيس سعيَّد رئيس الجمهورية التونسية.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.