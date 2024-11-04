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ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس التونسي في اتصال هاتفي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس قيس سعيَّد رئيس الجمهورية التونسية.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

العلاقات التونسية

كما جدد سمو ولي العهد، التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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