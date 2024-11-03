السعودية | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح وظائف أكاديمية في كلياتها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح “25” وظيفة أكاديمية بدرجة “معيد” ترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة في عدد من الكليات، مبينةً أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم الخميس المقبل من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا، ويستمر لمدة (6) أيام، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني: https://www.iau.edu.sa .

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن الوظائف المطروحة ستكون في عدد من كليات الجامعة، وهي “الطب، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، والعمارة والتخطيط، والهندسة، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، ومعهد الأبحاث والاستشارات الطبية”.

وبين أنه يشترط لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل لايقل عن تقدير جيد جداً بطريقة الدراسة بانتظام، مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي، فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير يعادل على الأقل “جيد جدًا” إن وجد، وألاّ يتجاوز العمر وقت التقديم 28 سنة، إضافة إلى أن يرفق المتقدم على الأقل رسالتي توصية “ذات علاقة بطلب التعيين” من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه في مرحلة البكالوريوس، وأن يجتاز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم، الامتحانات التحريرية، وإتقان اللغة الإنجليزية، والحصول على درجة 6 في اختبار IELTS أو ما يعادلها في TOEFL، وألا يكون على رأس عمل في وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سوف يتم استبعاد الطلب، كما يجب على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية.

وبيَّن الدكتور اليوسف، أهمية الاطلاع على هذه التعليمات، وأن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا، وعلى المتقدم الاطلاع أولًا على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم، يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، مع أهمية مطابقة المعلومات، وأن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.

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