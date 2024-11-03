شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. هطول أمطار على محافظة تيماء والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار تصل إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك.وشملت، مراكز، أبيط، عردة، العسافية، الجهراء، الحزم، الكتيب، والقليبة وضواحيها.سبق وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية.وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.