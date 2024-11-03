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تبوك.. هطول أمطار على محافظة تيماء

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار تصل إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك.
وشملت، مراكز، أبيط، عردة، العسافية، الجهراء، الحزم، الكتيب، والقليبة وضواحيها.

طقس

سبق وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية.
وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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