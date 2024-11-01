شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يقرر: الشمسان مشرفًا على برنامج الإقراء والتركي على برنامج التوعية الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أهم التكليفات

الدمام - شريف احمد - في إطار حرص رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور أئمة الحرمين الشريفين، أصدر رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارين يهدفان إلى تفعيل الأدوار الدينية الثرية، وتقديم تجربة روحية مميزة لزوار الحرمين.وتم بموجب هذه القرارات تكليف فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان، إمام المسجد الحرام، بالإشراف على برنامج الإقراء والإجازات القرآنية، بما يعزز جهوده في نشر علوم القرآن وتجويد تلاوته. كما كُلّف فضيلة الشيخ بدر بن محمد التركي، إمام المسجد الحرام، بالإشراف على برنامج التوعية الدينية، دعمًا للدور التوعوي الأثرائي في الحرمين.وأكد الدكتور السديس حرص الرئاسة على دعم الرسالة الدينية الوسطية وتقديم خدمات دينية متكاملة تساهم في إثراء تجربة الزائرين، مشيرًا إلى أن أئمة الحرمين الشريفين يملكون خبرات واسعة في المجالات الدينية الأثرائية، ما يعزز دورهم في إيصال الرسالة السامية للحرمين.