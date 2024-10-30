شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة مريضة باستئصال ورم دماغي في مستشفى بريدة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

جراحة دقيقة لاستئصال الورم

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الدمام - شريف احمد - تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب، بمشاركة أطباء التخدير والعناية المركزة في مستشفى بريدة المركزي، عضو تجمع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 54 عاماً بإزالة ورم دماغي في الرأس تسبب لها بصداع مزمن.وذكر تجمع القصيم الصحي أن المريضة راجعت قسم الطوارئ في المستشفى وكانت تعاني من صداع شديد ونوبات تشنج متكررة، واستفراغ، واضطراب في الذاكرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية السريرية الشاملة والأشعة اللازمة، أظهرت النتائج إصابة المريضة بورم دماغي كبير في الفص الجبهي الأيسر، مع علامات على ارتفاع الضغط الشديد في المخ.وأوضح التجمع أن أطباء التخدير، بقيادة الاستشاري د. رشيد بوزريرة، أجرى الفحوصات الضرورية قبل تخدير المريضة بشكل كامل، ليتمكن استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد صلاح الشاطر، بمشاركة الدكتور محمد سخاوات، من إجراء عملية جراحية ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال الورم بالكامل دون المساس بنسيج المخ الطبيعي ووظائفه، حيث بلغ وزن الورم قرابة 75 جراماً، وقد تكللت العملية، التي استغرقت أربع ساعات، بالنجاح ولله الحمد، وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة لمراقبة حالتها الصحية، والاطمئنان على وظائفها الحيوية والعصبية، واستعادة وعيها الكامل.ولفت التجمع إلى أنه تم عمل فحص نسيجي للورم، وتبين أنه ورم حميد من الدرجة الأولى، ولله الحمد، وبعد المتابعة الطبية للمريضة في قسم التنويم، وتلاشي جميع الآثار الجانبية، وتماثلها للشفاء بفضل الله، توقفت التشنجات الصرعية بشكل كامل وتحسنت صحتها، وقد غادرت المريضة المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها، وتم تحديد مواعيد للمتابعة في العيادات الخارجية لاستكمال العلاج.