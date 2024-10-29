شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مساعد وزير الداخلية يشهد حفل ملتقى الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير د. بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، اليوم، حفل ملتقى الذكاء الاصطناعي والمعرض المصاحب له، وإطلاق 70 مبادرة لتعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
ويستعرض الملتقى جهود وزارة الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومبادراتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم الابتكار وتسخير التقنية في تعزيز الأمن والسلامة وتحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن والمقيم.
ويستعرض الملتقى جهود وزارة الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومبادراتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم الابتكار وتسخير التقنية في تعزيز الأمن والسلامة وتحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن والمقيم.