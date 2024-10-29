شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": جاهزون لمتابعة الحالة المطرية بأحدث التقنيات المتطورة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تابع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم مستجدات الحالة المطرية المؤثرة على مناطق المملكة، واستمع إلى تقرير مفصل من غرفة العمليات حول مسار الحالة وتأثيرها.وأكد الدكتور غلام حرص المركز على إيصال المعلومات الدقيقة إلى المجتمع والجهات المستفيدة لتمكينهم من اتخاذ التدابير المناسبة، مشددًا على الاطمئنان لمستوى التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية وفق الآليات المتبعة.وقال: مطمئنون لمستوى التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية وفقًا للآليات المتبعة في ذلك، ونعمل على مدار الساعة لتحقيق أهداف الجهات.وأوضح الدكتور غلام أن المركز في كامل جاهزيته لمتابعة الحالة المطرية، معتمدًا على التقنيات المتطورة والكوادر المؤهلة، ومستفيدًا من التعاون الميداني مع الجهات المختصة.كما رأَس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للمخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، موجهًا بتكثيف الجهود والتنسيق المستمر لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.يأتي ذلك عقب إصدار المركز تقريره الخاص حول التوقعات للحالة المطرية المؤثرة على مناطق المملكة حتى السبت المقبل، إذ نشر التقرير في جميع المنصات الإعلامية التابعة للمركز لضمان وصوله إلى جميع المستفيدين من الأفراد والجهات المعنية.