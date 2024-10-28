شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الرياض.. شيكات لمستحقات مالية قديمة بانتظار أصحابها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض عن وجود شيكات وزارية لمستحقات مالية قديمة تخص عددًا من المستفيدين الذين تعذر الوصول إليهم لعدة سنوات، حتى عام 1442 هـ.

وأوضح الفرع أن هذه الشيكات تشمل تكاليف علاج حالات إسعافية في مستشفيات خاصة، بالإضافة إلى نفقات نثرية ومستحقات أخرى.

وفي إطار حرص الفرع على إيصال هذه المستحقات إلى أصحابها، فقد تم نشر أسماء المستحقين عبر هذا الرابط.

ودعا فرع الوزارة كل من يجد اسمه في القائمة إلى سرعة مراجعة الفرع لاستلام مستحقاته المالية.