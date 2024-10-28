شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى خليص العام.. إنقاذ حياة مريض من حالة خطيرة بالقلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مستشفى خليص العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة مريض يعاني من احتشاء عضلة قلبية حاد واضطراب في ضربات القلب.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريض أُحضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بواسطة الهلال الأحمر، حيث تم تشخيص حالته باحتشاء عضلة قلبية حاد في الجزء الأمامي الجانبي من القلب، مع عدم انتظام في ضربات القلب.

وأضاف التجمع أنه تمت مباشرة الحالة من قبل رئيسي قسم الطوارئ والباطنة المناوبين، واتخذوا قرار إعطاء مذيب للجلطة. وقد تحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ بعد نجاح العلاج، حيث استقرت ضربات القلب وزال الألم الصدري. وتم نقل المريض بعد ذلك إلى مستشفى الملك فهد بجدة لاستكمال العلاج.