شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يناقش المستجدات الدولية مع أمين منظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

وزير خارجية موريتانيا

برنامج الأغذية العالمي

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني.كما التقى الخريجي، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، على هامش المؤتمر.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري.من ناحية أخرى، التقى نائب وزير الخارجية، اليوم، نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، على هامش المؤتمر.وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل التعاون بين المملكة والبرنامج الغذائي العالمي، ومناقشة الجهود المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.