شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تقليل ظاهرة وجه القط في الطماطم إلى 5% بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية زراعة أصناف الطماطم المتحملة للبرودة واستخدام منشطات العقد كحل فعال للتقليل من ظاهرة وجه القط التي تؤثر على شكل الثمار، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من التشوهات الزراعية وتعزيز إنتاج الطماطم في ظروف الطقس الباردة.

وتحدث ظاهرة وجه القط، أثناء العقد في درجات الحرارة المنخفضة، تنتج عن التصاق بعض أجزاء الزهرة أثناء تكوين الثمار، مما يؤدي إلى تشوهها عندما تكبر.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظاهرة تظهر بشكل ملحوظ على الأصناف ذات الثمار الكبيرة، سواء كانت مستديرة أو مبططة، وهي تمثل تحديًا للمزارعين الذين يزرعون هذه الأصناف في المناطق الباردة.



العقد المبكر للثمار

وللحد من هذه الظاهرة، أوضحت الوزارة أن اختيار الأصناف المتحملة للبرودة يمكن أن يقلل من نسبة حدوث التشوهات إلى أقل من 5% من العقد المبكر للثمار.

كما أن استخدام منشطات العقد يسهم في تحسين شكل الثمار وتقليل تأثير الظروف الجوية الباردة عليها، مما يساهم في تعزيز جودة الإنتاج.



ودعت الوزارة المزارعين إلى الالتزام بالتوجيهات الزراعية واختيار الأصناف المناسبة للبيئة التي يزرعون فيها، مؤكدة أهمية اتباع الإرشادات الزراعية الحديثة لضمان إنتاج طماطم عالية الجودة وبأقل نسبة من التشوهات.